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توصيات تنتظر التفعيل
المناظرة الوطنية حول الجبايات أوصت بترشيد التحفيزات الجبائية أصدرت المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، انعقدت في ماي 2019، خمس توصيات تهم ترشيد التحفيزات الجبائية، إذ تضمنت الوثيقة الختامية المنبثقة عن أشغال المناظرة المطالبة بتقييم جميع التحفيزات الجبائية قصد التخلي عن تلك التي لم تحقق الآثار المرجوة منها، ووضعأكمل القراءة »
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