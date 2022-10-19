حوار
المجلس السابق أغرق البيضاء
أفيلال نائب العمدة قال إن الفريق الجديد استغرق سنة لمعالجة معيقات التدبير أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مجلس جماعة البيضاء، المكلف بقطاع النظافة، أن الفريق الجديد المنتخب في شتنبر 2021، استغرق سنة كاملة لإنقاذ المدينة من إفلاس وشيك. وقال أفيلال، في حوار مع “الصباح”، أن المكتبأكمل القراءة »
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