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مهرجان للكوميديا بتارودانت
تنظم مؤسسة “كاستون للإنتاج”، في الفترة الممتدة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، الدورة الأولى للمهرجان الدولي للكوميديا بتارودانت، تحت شعار ” تارودانت كوميدي». وستعرف هذه التظاهرة الفنية تكريم الفنان العالمي “سيريل إيتيس”، الذي سيصعد على الخشبة لأول مرة في المغرب، بالمركز الثقافي بتارودانت، حيث سيقدم عرضهأكمل القراءة »
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