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اذاعة وتلفزيون

مهرجان للكوميديا بتارودانت

منذ 56 ثانية
تنظم مؤسسة “كاستون للإنتاج”، في الفترة الممتدة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، الدورة الأولى للمهرجان الدولي للكوميديا بتارودانت، تحت شعار ” تارودانت كوميدي». وستعرف هذه التظاهرة الفنية تكريم الفنان العالمي “سيريل إيتيس”، الذي سيصعد على الخشبة لأول مرة في المغرب، بالمركز الثقافي بتارودانت، حيث سيقدم عرضهأكمل القراءة »

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منذ 56 ثانية


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