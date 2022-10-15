الرياضة
أوشلا يعود إلى كرسي الاحتياط
أنهى عقوبة التوقيف ويبحث عن تأكيد صحوة فريقه «الكوديم» ستعرف مباراة النادي المكناسي، اليوم (السبت)، أمام مضيفه اتحاد تمارة، ضمن الدورة الرابعة من منافسات القسم الوطني هواة، عودة الحسين أوشلا، مدرب “الكوديم”. وأنهى أوشلا عقوبة اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القاضية بتوقيفه سنتين وتغريمهأكمل القراءة »
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