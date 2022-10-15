وطنية
منيب تسائل لفتيت حول اعتداءات الرحل
نقلت نبيلة منيب، برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد، قضايا اعتداءات الرعاة الرحل على أفراد وأراضي بأقاليم سوس، إلى البرلمان، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، تطالب فيه بإنصاف السكان. وطالبت منيب وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إنصاف القبائل المتضررة واسترجاعها لممتلكاتها وأمنها وسلامتها، وتطبيق القانون علىأكمل القراءة »
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