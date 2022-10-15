وطنية
ثلاثة أسئلة: الإصلاح الفوقي للتقاعد
أثارت مسودة إصلاح منظومة التقاعد جدلا واسعا وردود فعل حول المنهجية التي اختارتها الحكومة في تدبير ورش معقد. كيف استقبلتم ما تم الإعلان عنه؟ > تابعنا جميعا جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وبعض النقابات، خلال الأيام الماضية، ولاحظنا كما لاحظ الجميع تمرير عدد من الاقتراحات من خلالأكمل القراءة »
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