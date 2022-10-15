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وطنية

ثلاثة‭ ‬أسئلة‭: ‬الإصلاح‭ ‬الفوقي‭ ‬للتقاعد

منذ 47 ثانية
حسن المرضي
‭‬أثارت‭ ‬مسودة‭ ‬إصلاح‭ ‬منظومة‭ ‬التقاعد‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬وردود‭ ‬فعل‭ ‬حول‭ ‬المنهجية‭ ‬التي‭ ‬اختارتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬ورش‭ ‬معقد‭. ‬كيف‭ ‬استقبلتم‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنه؟ ‭> ‬تابعنا‭ ‬جميعا‭ ‬جولة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬وبعض‭ ‬النقابات،‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬ولاحظنا‭ ‬كما‭ ‬لاحظ‭ ‬الجميع‭ ‬تمرير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاقتراحات‭ ‬من‭ ‬خلال‭أكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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