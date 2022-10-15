الرياضة
جمهور المولودية يتمسك بالمقاطعة
أمهل هوار واشترط الاستجابة لمطالبه للعودة إلى المدرجات طالب”بريغاد وجدة”، الفصيل المساند لمولودية وجدة، هوار رئيس الفريق بالتفاعل الجدي مع بلاغ أصدره أول أمس (الخميس)، وتحقيق مطالب الجمهور. وجاء في بلاغ نشره الفصيل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك “، «بعد مرور خمس جولات من البطولةأكمل القراءة »
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