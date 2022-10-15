حوادث
التحقيق في توظيف أعوان سلطة
شريط صوتي يفضح الارتشاء من أجل تسجيل مواطنين في اللوائح الانتخابية أصدر الوكيل العام للملك بورزازات أمرا للتحقيق في تسجيل صوتي، يضم اعترافات بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، من قبيل الارتشاء والوساطة من أجل توظيف أعوان سلطة، واعتراف موظفة بالإدارة الترابية، بتلقي أموال من أجل تسجيل مواطنينأكمل القراءة »
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