الرياضة
ملاعب المغرب… القوة الضاربة
المملكة باتت مرجعا في البنية التحتية الرياضية وموطنا لمنتخبات إفريقية تعتبر ملاعب كرة القدم بالمغرب، من أهم نقاط القوة في ملف المملكة، لاستضافة كأس إفريقيا 2025، إذ هناك دولتان فقط تتوفران على ملاعب مماثلة في القارة بأكملها (جنوب إفريقيا ومصر). وبعد الثورة التي شهدتها البنية التحتية الرياضيةأكمل القراءة »
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