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مواجهات دامية بين إلترات بالبيضاء شهد حي الرحمة ضواحي البيضاء، الأربعاء الماضي مواجهات دامية بين الفصيلين المشجعين لفريقي الوداد والرجاء الرياضيين لكرة القدم، في إطار ما يُعرف بـ”حرب الإلترات”. وحسب مصدر أمني، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بالبيضاء، مساء الأربعاء الماضي وصباح أول أمسأكمل القراءة »
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