الصباح الفني
قالوا
زناز كتب الباحث والمفكر الجزائري حميد زناز تدوينة جاء فيها “عندما لا يستطيع المسؤول توفير حاجات المواطنين الضرورية، عليه أن يستقيل لا أن يبكي على حالتهم الصعبة”. السعيدي كتب الشاعر نوفل السعيدي مقطعا شعريا مما جاء فيه “غرباء صرنا يا صديقي في بلاد النورس.. نعيد أسئلة بحنجرةأكمل القراءة »
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