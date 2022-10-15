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الصباح الفني

قالوا

منذ 12 ثانية
زناز كتب‭ ‬الباحث‭ ‬والمفكر‭ ‬الجزائري‭ ‬حميد‭ ‬زناز‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬المسؤول‭ ‬توفير‭ ‬حاجات‭ ‬المواطنين‭ ‬الضرورية،‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يستقيل‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬يبكي‭ ‬على‭ ‬حالتهم‭ ‬الصعبة‭”.‬ السعيدي كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬نوفل‭ ‬السعيدي‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬مما‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬غرباء‭ ‬صرنا‭ ‬يا‭ ‬صديقي‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬النورس‭.. ‬نعيد‭ ‬أسئلة‭ ‬بحنجرة‭أكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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