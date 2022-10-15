وطنية
غوتيريس يدحض مزاعم الجزائر
دعا إلى استئناف الموائد المستديرة بحضور جميع الأطراف بهدف التوصل إلى حل سياسي خيب أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، آمال خصوم الوحدة الترابية، ودحض مزاعمهم بشأن الرهان على أسطوانة الاستفتاء وتقرير المصير. وجدد غوتيريس، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية الذي صدر أول أمسأكمل القراءة »
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