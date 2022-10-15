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وطنية

غوتيريس يدحض مزاعم الجزائر

منذ 52 ثانية
Secretary General Antonio Guterres visits the Ark of Return, a memorial to slavery, at the UN Headquarters in New York City, New York, March 9, 2020. (Photo by EuropaNewswire/Gado/Getty Images)
دعا إلى استئناف الموائد المستديرة بحضور جميع الأطراف بهدف التوصل إلى حل سياسي خيب أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، آمال خصوم الوحدة الترابية، ودحض مزاعمهم بشأن الرهان على أسطوانة الاستفتاء وتقرير المصير. وجدد غوتيريس، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية الذي صدر أول أمسأكمل القراءة »

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منذ 52 ثانية


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