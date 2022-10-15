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الصباح الفني

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منذ 7 دقائق
نفوق‭ ‬477‭ ‬حوتا نفق‭ ‬حوالي‭ ‬477‭ ‬حوتا‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ “‬الحوت‭ ‬الطيار‭” ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬علقت‭ ‬على‭ ‬شاطئين‭ ‬نائيين‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭.‬ وقال‭ ‬دارين‭ ‬غروفر،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ “‬جوناه‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬خيرية‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الحيتان،‭ ‬إن‭ ‬نشطاء‭ ‬المشروع‭ ‬لم‭ ‬يستطيعوا‭ ‬إعادة‭ ‬تعويم‭ ‬جميع‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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