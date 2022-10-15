الصباح الفني
لقطات
نفوق 477 حوتا نفق حوالي 477 حوتا من فصيلة “الحوت الطيار” بعد أن علقت على شاطئين نائيين في نيوزيلندا خلال الأيام الماضية. وقال دارين غروفر، المدير العام في مشروع “جوناه”، وهي منظمة خيرية غير ربحية تساعد في إنقاذ الحيتان، إن نشطاء المشروع لم يستطيعوا إعادة تعويم جميعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا