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وطنية

بوعياش‭ ‬تدعم‭ ‬جهود‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام

منذ دقيقتين
المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬يعزز‭ ‬حملة‭ ‬الترافع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصادقة‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الأممي‭ ‬ انخرط‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الائتلاف‭ ‬المغربي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهيآت‭ ‬الحقوقية‭ ‬والمدنية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬الترافع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مصادقة‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الأممي،‭ ‬معتبرا‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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