وطنية
بوعياش تدعم جهود إلغاء عقوبة الإعدام
المجلس الوطني يعزز حملة الترافع من أجل مصادقة المغرب على القرار الأممي انخرط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجهود المدنية التي يقودها الائتلاف المغربي، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب العديد من الهيآت الحقوقية والمدنية، لتعزيز الترافع في اتجاه مصادقة المغرب على القرار الأممي، معتبراأكمل القراءة »
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