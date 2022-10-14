الرياضة
عبوب: قوتنا في المجموعة
مدرب شباب السوالم قال إن سقف طموحات الفريق ضمان البقاء قال عبوب زكرياء، مدرب شباب السوالم، إن نجاعة فريقه في بداية الموسم الجديد، يستمدها من قوة جميع مكوناته. وأكد عبوب في حوار مع «الصباح»، أن اللاعبين يعيشون أسرة واحدة، داخل مجموعة منسجمة تستمد قوتها من مسيرين محنكين،أكمل القراءة »
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