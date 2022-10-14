وطنية
الملك في افتتاح البرلمان
رئيسا المجلسين يتخذان إجراءات استعجالية ومشاريع قوانين مهيكلة في الانتظار يستعد البرلمان بغرفتيه، بعد غياب دام سنتين، لأسباب لها علاقة بجائحة كورونا، لاستقبال جلالة الملك، الذي سيفتتح الدورة الخريفية للمؤسسة التشريعية، وسط ترحيب وفرح كبيرين لدى الأوساط البرلمانية ومختلف شرائح المجتمع. ويترأس جلالة الملك محمد السادس، اليومأكمل القراءة »
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