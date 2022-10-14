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وطنية

الملك في افتتاح البرلمان

منذ دقيقتين
SM le Roi adresse un discours à la Nation à l'occasion du 69-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple
رئيسا المجلسين يتخذان إجراءات استعجالية ومشاريع قوانين مهيكلة في الانتظار يستعد البرلمان بغرفتيه، بعد غياب دام سنتين، لأسباب لها علاقة بجائحة كورونا، لاستقبال جلالة الملك، الذي سيفتتح الدورة الخريفية للمؤسسة التشريعية، وسط ترحيب وفرح كبيرين لدى الأوساط البرلمانية ومختلف شرائح المجتمع. ويترأس جلالة الملك محمد السادس، اليومأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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