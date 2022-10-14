الرياضة
خريبكة دون المعتني بفاس
يعاني أولمبيك خريبكة غياب نجيب المعتني، إذ يجتاز فترة علاج للتخلص من الإصابة في أصبع القدم، قبل مواجهة المغرب الفاسي، اليوم (الجمعة)، لحساب الجولة السادسة من البطولة الوطنية. وعلمت «الصباح»، أن لاعبي أولمبيك خريبكة توصلوا أول أمس (الأربعاء)، براتبي غشت وشتنبر، وواجبات الكراء لشهرين، في انتظار صرفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا