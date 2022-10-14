وطنية
المحامون: وهبي “يفتري” علينا
تصعيد خطير وصل حد وقف التعامل معه ودعوة الحكومة لفتح الحوار جر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عليه مرة ثانية غضب المحامين، بعد التصريحات الأخيرة التي أكد فيها أن تحديد تاريخ اجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لم يكن قراره ولكن قرار رئيس جمعية المحامين بالمغرب، وهيأكمل القراءة »
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