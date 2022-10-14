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وطنية

المحامون‭: ‬وهبي‭ “‬يفتري‭” ‬علينا

منذ دقيقتين
تصعيد‭ ‬خطير‭ ‬وصل‭ ‬حد‭ ‬وقف‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬ودعوة‭ ‬الحكومة‭ ‬لفتح‭ ‬الحوار جر‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬عليه‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬غضب‭ ‬المحامين،‭ ‬بعد‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬اجراء‭ ‬امتحان‭ ‬الأهلية‭ ‬لمزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قراره‭ ‬ولكن‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬وهي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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