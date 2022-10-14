الرياضة
الركراكي يمر إلى السرعة القصوى
اجتمع بمساعديه لوضع برنامج المونديال ومهد لاستدعاء حمد الله عقد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، اجتماعا مع مساعديه رشيد بنمحمود وغريب أمزين، بعد عودته من قطر، وزع من خلاله برنامج عمل الجميع، قبل إعداد اللائحة الأولية للمشاركة في المونديال، المقرر بعثها إلى الاتحاد الدولي في 21 أكتوبرأكمل القراءة »
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