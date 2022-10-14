الرياضة
الحكومة تعطي الضوء الأخضر للترشح لـ “الكان”
ارتفاع عدد الدول المرشحة لخلافة غينيا في التنظيم توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالضوء الأخضر من الحكومة، للترشح لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، بعدما قامت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بسحب تنظيمها من غينيا كوناكري لتأخر أشغال بناء الملاعب. وكشف مصدر مسؤول أن قرار استضافة نهائياتأكمل القراءة »
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