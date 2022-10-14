fbpx
الرياضة

الحكومة تعطي الضوء الأخضر للترشح لـ “الكان”

منذ دقيقة واحدة
فوزي‭ ‬لقجع‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية‭                                                     (‬أرشيف‭)‬
ارتفاع عدد الدول المرشحة لخلافة غينيا في التنظيم توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالضوء الأخضر من الحكومة، للترشح لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، بعدما قامت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بسحب تنظيمها من غينيا كوناكري لتأخر أشغال بناء الملاعب. وكشف مصدر مسؤول أن قرار استضافة نهائياتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى