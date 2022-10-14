وطنية
فيضانات تكشف المستور بسطات
فضحت فيضانات، أمس (الخميس)، واقع البنية التحتية ودور مسؤولي اقليم سطات في حماية وسلامة المواطنين، اذ حاصرت مياه وادي خنيبة غير بعيد عن منطقة كيسر، المواطنين ومستعملي الطريق الرابطة بين سطات والبروج. وغمرت الفيضانات عددا من القناطر الموجودة على طول الطريق، سيما على مستوى وادي خنيبة وقبلهاأكمل القراءة »
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