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وطنية

فيضانات‭ ‬تكشف‭ ‬المستور‭ ‬بسطات

منذ 4 دقائق
فضحت‭ ‬فيضانات،‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬واقع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ودور‭ ‬مسؤولي‭ ‬اقليم‭ ‬سطات‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين،‭ ‬اذ‭ ‬حاصرت‭ ‬مياه‭ ‬وادي‭ ‬خنيبة‭ ‬غير‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬كيسر،‭ ‬المواطنين‭ ‬ومستعملي‭ ‬الطريق‭ ‬الرابطة‭ ‬بين‭ ‬سطات‭ ‬والبروج‭.‬ وغمرت‭ ‬الفيضانات‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القناطر‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الطريق،‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وادي‭ ‬خنيبة‭ ‬وقبلها‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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