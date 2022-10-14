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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ دقيقة واحدة
< الدستوري قرر محمد جودار، الأمين العام الجديد للاتحاد الدستوري، الاستمرار في سياسة المساندة النقدية لحكومة عزيز أخنوش، على طريقة سلفه محمد ساجد، دون المطالبة بحقيبة وزارية أثناء التعديل الحكومي المرتقب. ويسعى جودار إلى المساهمة في "تطوير مؤسسات الحزب، رغم كثرة مهامه بمجلس النواب، والمجلس الجماعي للبيضاء، وتدبيرأكمل القراءة »

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