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فيديو يزلزل المحكمة الزجرية بالبيضاء
يتحدث عن شبكة للابتزاز لها نفوذ على مسؤوليها الكبار وتتحكم في الإدانة والبراءة عاد الاحتقان مجددا إلى المحكمة الزجرية بالبيضاء، أمس (الخميس)، بعد تداول فيديو لشاب كان مشرفا على تسويق مشروع ودادية سكنية بالمنصورية، يفيد فيه أنه ضحية ابتزاز “سماسرة” محاكم في 280 مليونا، مقابل عدم متابعتهأكمل القراءة »
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