الصباح الفني
افتتاح “سيني أطلس كورنيش” بالجديدة
أعلنت إدارة مجموعة “سيني أطلس”، عن افتتاح المركب السينمائي “سيني أطلس كورنيش”، مساء اليوم (الجمعة) بالجديدة. ويوجد المركب السينمائي الجديد بالمجمع التجاري المعروف بـ”لافارج” ويضم ثلاث قاعات سينمائية من الطراز الرفيع مجهزة بأحدث تقنيات العرض السينمائي، وبلغ عدد المقاعد 338 مقعدا، إضافة إلى مكتبة وقاعة خاصةأكمل القراءة »
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