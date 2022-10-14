fbpx
الصباح الفني

افتتاح‭ “‬سيني‭ ‬أطلس‭ ‬كورنيش‭” ‬بالجديدة

منذ دقيقتين
ملصق‭ ‬التظاهرة‭ (‬خاص‭)‬
أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ “‬سيني‭ ‬أطلس‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬افتتاح‭ ‬المركب‭ ‬السينمائي‭ “‬سيني‭ ‬أطلس‭ ‬كورنيش‭”‬،‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬بالجديدة‭. ‬ ويوجد‭ ‬المركب‭ ‬السينمائي‭ ‬الجديد‭ ‬بالمجمع‭ ‬التجاري‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‭”‬لافارج‭” ‬ويضم‭ ‬ثلاث‭ ‬قاعات‭ ‬سينمائية‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الرفيع‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬العرض‭ ‬السينمائي،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المقاعد‭ ‬338‭ ‬مقعدا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكتبة‭ ‬وقاعة‭ ‬خاصة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى