الأولى
“حيتان” المبادرة تنجو من المحاسبة
نجا رئيس قسم العمل الاجتماعي بأحد أقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، بأعجوبة، من إحالة ملفه على القضاء، وهو الذي راكم تجارب فساد كبيرة، قبل أن يتم تنقيله إلى إقليم جديد، والإبقاء عليه في المنصب نفسه، ما أثار استغراب كل من يعرف ممارسته. وراكم مقاولون ومسؤولون بارزون فيأكمل القراءة »
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