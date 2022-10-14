الرياضة
شكيليط يقود “الماص” أمام “أوصيكا”
الفريق غير جل طاقمه التقني وتعاقد مع مشرف عام كرواتي يقود المدرب عبد الرحيم شكيليط، المغرب الفاسي، في أول ظهور له اليوم (الجمعة)، أمام أولمبيك خريبكة، بالمركب الرياضي بفاس، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف، لحساب الدورة السادسة من البطولة الوطنية، خلفا للتونسي عبد الحي بن سلطان، المقالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا