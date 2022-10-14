الصباح الفني
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أطول رجل في غانا يعاني سليمان عبد الصمد، أطول رجل في غانا، حالة نادرة جدا تسمى “العملقة”، التي تحدث تغيرا واضحا على جسم المصاب. وتنشأ “العملقة” بسبب ورم حميد غير سرطاني يصيب الغدة النخامية للطفل، ويطلق هرمون النمو الزائد. وعبد الصمد، معروف باسم “أواتشي” ومقيم فيأكمل القراءة »
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