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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
أطول‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬غانا يعاني‭ ‬سليمان‭ ‬عبد‭ ‬الصمد،‭ ‬أطول‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬غانا،‭ ‬حالة‭ ‬نادرة‭ ‬جدا‭ ‬تسمى‭ “‬العملقة‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬تغيرا‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬جسم‭ ‬المصاب‭. ‬وتنشأ‭ “‬العملقة‭” ‬بسبب‭ ‬ورم‭ ‬حميد‭ ‬غير‭ ‬سرطاني‭ ‬يصيب‭ ‬الغدة‭ ‬النخامية‭ ‬للطفل،‭ ‬ويطلق‭ ‬هرمون‭ ‬النمو‭ ‬الزائد‭. ‬ وعبد‭ ‬الصمد،‭ ‬معروف‭ ‬باسم‭ “‬أواتشي‭” ‬ومقيم‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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