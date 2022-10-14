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الرياضة

مباراة حسم التأهل للجيش

منذ 41 ثانية
داكروز يتسلح بنتيجة الذهاب لتأكيد التفوق وتغييرات طفيفة في التشكيلة الأساسية سيكون الجيش الملكي في مهمة سهلة لحسم التأهل إلى الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات لكأس «كاف»، عندما يحل ضيفا على أشانتي غولدن بويز الغيني، اليوم (الجمعة)، بملعب لانسانا كونتي بنغونو الغينية، لحساب إياب الدور التمهيديأكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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