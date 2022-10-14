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الرياضة

الرجاء يرد على أزروال

منذ 42 ثانية
اعتبر أنه غاب عن التداريب دون مبرر وطالبه بتعويضات والفريق يحضر لمباراة نيجيليك رد الرجاء الرياضي على الشكاية التي تقدم بها سعيد أزروال، إلى الجامعة الملكية لكرة القدم، مطالبا بمستحقاته، بشكاية مضادة، تطالبه بأداء 200 مليون للنادي، بسبب غيابه غير المبرر عن التداريب. وحسب معلومات “الصباح” فإنأكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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