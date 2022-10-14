الرياضة
الرجاء يرد على أزروال
اعتبر أنه غاب عن التداريب دون مبرر وطالبه بتعويضات والفريق يحضر لمباراة نيجيليك رد الرجاء الرياضي على الشكاية التي تقدم بها سعيد أزروال، إلى الجامعة الملكية لكرة القدم، مطالبا بمستحقاته، بشكاية مضادة، تطالبه بأداء 200 مليون للنادي، بسبب غيابه غير المبرر عن التداريب. وحسب معلومات “الصباح” فإنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا