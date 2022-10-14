الرياضة
الفتح والوداد يحددان مصير الزاكي
تربص مغلق للفريق بالبيضاء والمكتب يلوح بالافتحاص المالي بات مصير بادو الزاكي، مدرب اتحاد طنجة لكرة القدم، معلقا، في انتظار ما ستسفر عنه مباراتا الفريق أمام الفتح الرياضي، بعد غد (الأحد)، لحساب الدورة السادسة من البطولة الوطنية للقسم الأول، والمباراة المؤجلة عن الدورة الخامسة التي يستقبل خلالهاأكمل القراءة »
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