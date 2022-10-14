الصباح الثـــــــقافـي
سامية أحمد و”ترويض الانفصال”
وجهت الفنانة سامية أحمد رسالة إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، اختارت لها عنوان “ترويض الانفصال”. وقالت سامية أحمد “إن تعلم الانفصال عن نتائج مجهوداتنا وانتظاراتنا وأجوبة الآخر لطلباتنا يعتبر تمرينا كبيرا للثقة تجاه الحياة وانفتاحا للقلب وقبول الآخر”. واسترسلت أحمد قائلة “إنه قيام بمجهودات ضرورية منأكمل القراءة »
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