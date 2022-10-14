مجتمع
لصوص “الصابو” يكبدون البيضاء الملايين
سرقوا 1851 مقبضا حديديا لعقل العجلات والخسائر الأولية تقارب 100 مليون فقد قطاع مواقف السيارات بواسطة الأداء المسبق بالبيضاء 1851 مقبضا حديديا لعقل العجلات، أو ما يسمى “الصابو”، ما كبد المدينة حوالي مليون درهم، تضاف إلى خسائر أخرى بالملايين. ورغم الاحتياطات التي يلجأ إليها المستخدمون في شركةأكمل القراءة »
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