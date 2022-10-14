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حوادث

ضغوط لتبرئة مزوري وصية ثرية ببني ملال

منذ دقيقة واحدة
المتهمون عدلان وسائقها وجهات تورطت في تأجيل الجلسات للبحث عن مخرج لهم ما زال الغموض يلف ملف تزوير وصية امرأة ثرية ببني ملال، إذ بعد إدانة الغرفة الجنائية الابتدائية سائقها وعدلين بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة، وتأكيد خبرة تقنية للدرك الملكي والشرطة ثبوت التزوير في حقأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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