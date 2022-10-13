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الصباح الفني

‭”‬الصعلوك‭” ‬في‭ ‬عروض وطنية

منذ 7 ثواني
تواصل‭ ‬مسرحية‭ “‬الصعلوك‭” ‬جولتها‭ ‬الفنية،‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬إطارها‭ ‬حطت‭ ‬الرحال،‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬بالمركز‭ ‬الثقافي‭ ‬القنيطرة،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭.‬ وكانت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬محطات‭ ‬الجولة‭ ‬الفنية‭ ‬لمسرحية‭ “‬الصعلوك‭” ‬للمخرج‭ ‬إدريس‭ ‬اشويكة‭ ‬الفنيدق‭ ‬والمضيق‭ ‬وتطوان‭.‬ وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬العمل،‭ ‬الذي‭ ‬تجسد‭ ‬بطولته‭ ‬رقية‭ ‬بنحدو‭ ‬ويونس‭ ‬الدغمومي،‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭”‬صعلوك‭أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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