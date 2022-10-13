الصباح الفني
”الصعلوك” في عروض وطنية
تواصل مسرحية “الصعلوك” جولتها الفنية، التي في إطارها حطت الرحال، أمس (الأربعاء)، بالمركز الثقافي القنيطرة، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وكانت من بين محطات الجولة الفنية لمسرحية “الصعلوك” للمخرج إدريس اشويكة الفنيدق والمضيق وتطوان. وتدور أحداث العمل، الذي تجسد بطولته رقية بنحدو ويونس الدغمومي، حين يلتقي”صعلوكأكمل القراءة »
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