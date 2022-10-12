وطنية
تحصيل ضرائب إضافية بألف مليار
عمليات مراقبة همت 4123 شخصا كشفت اختلالات في الإقرارات المدلى بها تمكن مراقبو المديرية العامة للضرائب من ضبط اختلالات في الحسابات التي أدلى بها ملزمون. وأفادت مصادر من المديرية أن عمليات مراجعة الحسابات والتصريحات الجبائية خلصت إلى مطالبة المعنيين بأداء مبالغ مالية إضافية تجاوزت 10 ملايير درهمأكمل القراءة »
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