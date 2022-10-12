الصباح الفني
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نفوق عميدة كلاب العالم نفقت الكلبة الأكبر سنا في العالم “بيبلز” عن 22 عاما في جنوب شرق الولايات المتحدة، حسب ما أعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية. وكانت “بيبلز”، وهي أنثى من نوع فوكس تيرير، تتغذى على طعام القطط الذي توفره لها مالكتها منذ 2012، ما ساعد علىأكمل القراءة »
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