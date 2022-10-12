fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 28 ثانية
نفوق‭ ‬عميدة‭ ‬كلاب‭ ‬العالم نفقت‭ ‬الكلبة‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ “‬بيبلز‭” ‬عن‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬موسوعة‭ “‬غينيس‭” ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭. ‬وكانت‭ “‬بيبلز‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬أنثى‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬فوكس‭ ‬تيرير،‭ ‬تتغذى‭ ‬على‭ ‬طعام‭ ‬القطط‭ ‬الذي‭ ‬توفره‭ ‬لها‭ ‬مالكتها‭ ‬منذ‭ ‬2012،‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬على‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 28 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى