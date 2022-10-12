الرياضة
ثلاث لاعبات يحترفن بالسعودية
انتقلت ثلاث لاعبات مغربيات إلى الدوري السعودي لكرة القدم، بتعاقدهن مع الشعلة، ببطولة الدرجة الأولى، التي ستنطلق غدا (الخميس). واللاعبات هن جيهان برشي من شباب المحمدية، وحسنية العايدي من النادي البلدي للعيون، ونسيمة جواد من نسيم سيدي مومن البيضاوي. وسبق لجيهان برشي أن لعبت لشباب أطلس خنيفرةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا