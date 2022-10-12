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الصباح الفني

قالوا

منذ 28 ثانية
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬نحتاج‭ ‬سوى‭ ‬الرأفة‭ ‬ببعضنا‭ ‬البعض،‭ ‬الرأفة‭ ‬في‭ ‬الحديث،‭ ‬في‭ ‬الفعل،‭ ‬في‭ ‬التمسك،‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬التخلي‭”. ‬ زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬والمفكر‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬هوية‭ ‬الفرد‭ ‬هي‭ ‬بناء‭ ‬لا‭ ‬مادي‭ ‬هائل‭ ‬الحجم‭ ‬ومعقد،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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