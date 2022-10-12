الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “لا نحتاج سوى الرأفة ببعضنا البعض، الرأفة في الحديث، في الفعل، في التمسك، وحتى في التخلي”. زيدان كتب الروائي والمفكر المصري يوسف زيدان تدوينة جاء فيها “هوية الفرد هي بناء لا مادي هائل الحجم ومعقد، يقوم علىأكمل القراءة »
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