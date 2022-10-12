الرياضة
مسابقة دولية لـ “الترايل” بصفرو وبولمان
تجذب صفرو وبولمان والمناطق المجاورة، أنظار العالم، خلال الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر، إذ ستحتضن محطة “ترايل”، مسابقة عالمية، من تنظيم جمعية “أمداز” للتنمية السياحية بتنسيق مع المؤسسة الفرنسية “روسينيون”، وبدعم من جهة فاس مكناس. وتهدف التظاهرة الرياضية إلى تحقيق الإشعاع السياحي في المنطقة، الغنية بطبيعتها الجذابة، إذأكمل القراءة »
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