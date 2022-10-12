الرياضة
بويفيلد يفشل في أول تكليف
عجز عن إقناع أندية أوربية بتسريح لاعبيها لمنتخب الشباب شرع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، أول أمس (الاثنين)، في التحضير لتصفيات منطقة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للشباب، المقرر إقامتها بمصر في الفترة بين 18 و24 أكتوبر الجاري، بالدخول في تجمع إعدادي بمركب محمدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا