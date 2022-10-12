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الرياضة

بويفيلد يفشل في أول تكليف

منذ 21 دقيقة
عجز عن إقناع أندية أوربية بتسريح لاعبيها لمنتخب الشباب شرع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، أول أمس (الاثنين)، في التحضير لتصفيات منطقة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للشباب، المقرر إقامتها بمصر في الفترة بين 18 و24 أكتوبر الجاري، بالدخول في تجمع إعدادي بمركب محمدأكمل القراءة »

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منذ 21 دقيقة


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