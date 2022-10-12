الرياضة
تألق مغربي برالي الدراجات النارية
فاز الدراج المغربي أمين الشيكر، بالنسخة 22 من رالي المغرب، بفوزه نهاية الأسبوع الماضي بالمرحلة الخامسة، الرابطة بين طانطان وأكادير، في فئة الدراجات النارية “رالي 3”. وتصدر الشيكر الترتيب النهائي بساعة و59 دقيقة و31 ثانية، متقدما على الفرنسي غيوم بورن، والهندي عبد الواحد الذي حل ثالثا. وتوجأكمل القراءة »
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