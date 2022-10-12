الرياضة
إسبانيا تتحرك لخطف رياض
الاتحاد المحلي يحاول إغراءه وتشافي يضع فيه الثقة يحاول الاتحاد الإسباني لكرة القدم إغراء المغربي شادي رياض، مدافع برشلونة، بحمل الألوان الاسبانية، بعد تألقه اللافت في بداية الموسم الجاري، رفقة رديف برشلونة. ويلعب شادي للمنتخب الوطني للشباب، غير أن إمكانية تغيير جنسيته الرياضية تظل واردة، بما أنهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا