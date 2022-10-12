الرياضة
فضائح في افتتاح بطولة السلة
اعتذارات ونتائج غريبة ومباراة توقفت في الربع الثالث انطلقت الدورة الأولى من بطولات كرة السلة على وقع فضائح الاعتذارات وعدم إجراء المباريات لأسباب مختلفة، بسبب المشاكل التي تعانيها الجامعة الملكية المغربية للعبة والأندية على حد سواء. وكشفت الدورة الأولى أن إعطاء انطلاقة البطولات الوطنية في كرة السلةأكمل القراءة »
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