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أســــــرة

نصائح‭ ‬لديكورات‭ ‬الرفوف

منذ 10 دقائق
يمكن‭ ‬توزيعها‭ ‬بشكل‭ ‬دائري‭               (‬خاص‭)‬
تعتبر‭ ‬الرفوف‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬المكونة‭ ‬للديكور،‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬إضفاء‭ ‬جمالية‭ ‬على‭ ‬الفضاء،‭ ‬الذي‭ ‬توضع‭ ‬به،‭ ‬إذ‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬لا‭ ‬يتجلى‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تخزين‭ ‬كتب‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬بل‭ ‬إضفاء‭ ‬لمسة‭ ‬جذابة‭.‬ وينصح‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬الديكور‭ ‬بتوزيع‭ ‬الرفوف‭ ‬على‭ ‬الجدران‭ ‬بصورة‭ ‬متوازية،‭ ‬سواء‭ ‬بالطول‭ ‬أو‭ ‬بالعرض،‭ ‬موضحين‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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