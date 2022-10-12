أســــــرة
نصائح لديكورات الرفوف
تعتبر الرفوف من القطع المكونة للديكور، التي تساعد على إضفاء جمالية على الفضاء، الذي توضع به، إذ تلعب دورا مهما لا يتجلى فقط في تخزين كتب أو غيرها، بل إضفاء لمسة جذابة. وينصح المختصون في الديكور بتوزيع الرفوف على الجدران بصورة متوازية، سواء بالطول أو بالعرض، موضحينأكمل القراءة »
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