الرياضة
تصعيد بين تادلة ومدربه
الفريق دون مدرب قبل قمة الكوكب يغيب الحسين توتة، مدرب شباب قصبة تادلة، عن تداريب الفريق لليوم الثالث على التوالي، بعدما قدم شهادة طبية ثانية مدتها أربعة أيام. وسبق للمدرب توتا أن تخلف عن السفر، نهاية الأسبوع الماضي إلى الناظور رفقة الفريق في مباراته أمام فتح الناظور،أكمل القراءة »
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