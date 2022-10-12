أسواق
التكوين المهني… مشتل المقاولات
تنزيل خارطة طريق جديدة لمواكبة حاجيات النسيج الاقتصادي ومحاربة الهدر دخل قطاع التكوين المهني مرحلة السرعة القصوى، مع تنزيل خارطة الطريق التي وضعها الملك، بتدشين مشروع مدن المهن والكفاءات، وتفعيل إصلاحات هيكلية تهدف إلى تمكين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من الاستمرار في لعب دور رئيسي فيأكمل القراءة »
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