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أكادير… نموذج قاطرة مدن المهن
أنجزت باستثمار قيمته 430 مليون درهم على مساحة 15 هكتارا لتضم 11 قطبا و81 شعبة أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة سوس ماسة، عن افتتاح الموسم التكويني الأول بمدينة المهن والكفاءات 2022-2023، وانطلاق عملية التسجيل بالمؤسسة، التي أرادها الملك أن تكون المدينة النموذجية للجيل الجديد منأكمل القراءة »
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