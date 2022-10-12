حوادث
الاعتداء على أساتذة بتاونات
تعرض ثلاثة أساتذة بتيسة وقرية با محمد بتاونات، لاعتداء في أقل من يومين من قبل مجهولين لأسباب فتح فيها بحث من طرف المصالح الأمنية إثر شكاياتهم، آخرهم أستاذتان اقتحم عليهما أشخاص يجهل عددهم وهوياتهم منزلا يكتريانه بدوار قصبة أولاد أحمد، حيث تدرسان بفرعيته التابعة لمدارس أوطابوعبان. وكانأكمل القراءة »
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