الرياضة
خلاف بعصبة آسفي ينتهي بمخفر الشرطة
شهدت ساحة المقر السابق لعصبة دكالة عبدة لكرة القدم أحداثا مأساوية، انتهت بتعرض محمد الكاوي، رئيس فريق راسينغ آسفي، والمنخرط بأولمبيك آسفي، لكسر في رجله ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن الكاوي وبصفته رئيسا للجنة الثقافة والرياضة بالمجلس الحضري لآسفي، كان في مهمة، قبل منعه من قبلأكمل القراءة »
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