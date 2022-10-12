اذاعة وتلفزيون
“دوزيم” تستعين بـ”دريم أرتيست”
من برامج تلفزيون الواقع للبحث عن المواهب في مجالات فنية مختلفة عززت القناة الثانية “دوزيم” شبكة برامجها ببرنامج جديد بعنوان “دريم أرتيست”، يصنف في تلفزيون الواقع، ويعرف مشاركة مجموعة من الشباب من مجالات فنية مختلفة. ووضع البرنامج الجديد، الذي يبث كل يوم اثنين، لاكتشاف المواهب في مجالاتأكمل القراءة »
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